"Не можемо чекати моменту Перл-Харбора"- голова МЗС Литви попередив про можливий раптовий напад рф на НАТО
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви попередив, що країни НАТО не можуть чекати несподіваного нападу з боку росії на кшталт Перл-Харбору і повинні бути готовими до того, що росія може випробувати оборону НАТО.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив про можливий раптовий напад росії на країни НАТО. Про це він сказав новинному порталу ZDFheute, пише УНН.
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За словами голови МЗС Литви, якщо росію не зупинить Україна, війна може поширитися. "Тоді він(путін-ред) зможе дістатися і до нас", - заявив Ландсбергіс.
Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми сподіваємося, що росію можуть зупинити українці, далеко, за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових. У нас дуже агресивний сусід, який хоче випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього
Він зазначив, що Захід не може "чекати жодної секунди, нашого моменту Перл-Харбора".
"Ми не можемо чекати, коли кожна європейська країна фактично зазнає нападу з боку росії - на півдні, на півночі, на сході та на заході", - вказав міністр.
Ландсбергіс закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, зокрема, до постачання Німеччиною крилатих ракет великої дальності Taurus.
Крилата ракета "Taurus" - дуже важливий інструмент. На жаль, я змушений нагадати вам, що "Taurus" потрібен Україні зі стратегічних причин, щоб взяти гору над росією. Так, у Німеччині є неймовірне обладнання, яке вона могла б поставити Україні", - вказав литовський міністр.
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