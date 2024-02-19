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"Не можем ждать момента Перл-Харбора"- глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении рф на НАТО

"Не можем ждать момента Перл-Харбора"- глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении рф на НАТО

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:05  •  16232 просмотра

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Министр иностранных дел Литвы предупредил, что страны НАТО не могут ждать неожиданного нападения со стороны россии вроде Перл-Харбора и должны быть готовыми к тому, что россия может испытать оборону НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о возможном внезапном нападении россии на страны НАТО.  Об этом он сказал новостному порталу ZDFheute, пишет УНН

Детали 

 По словам главы МИД Литвы, если россию не остановит Украина, война может распространиться. "Тогда он(путин-ред) сможет добраться и до нас", - заявил  Ландсбергис. 

Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что россию могут остановить украинцы, далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. У нас очень агрессивный сосед, который хочет испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому

  - заметил литовский министр. 

Он отметил, что Запад не может "ждать ни одной секунды, нашего момента Перл-Харбора". 

"Мы не можем ждать, когда каждая европейская страна фактически подвергнется нападению со стороны россии - на юге, на севере, на востоке и на западе", - указал министр. 

Ландсбергис призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, в частности, к поставке Германией крылатых ракет большой дальности Taurus.

Крылатая ракета "Taurus" - очень важный инструмент. К сожалению, я вынужден напомнить вам, что "Taurus" нужен Украине по стратегическим причинам, чтобы одержать верх над россией. Да, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы поставить Украине", - указал литовский министр.

В НАТО признали, что Запад был "слишком оптимистичным" относительно войны в Украине в 2023 году19 февраля 2024, 11:31 • 21875 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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habrielius-landsberhisГабриэлиус Ландсбергис
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"Не можемо чекати моменту Перл-Харбора"- голова МЗС Литви попередив про можливий раптовий напад рф на НАТО
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"Не можем ждать момента Перл-Харбора"- глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении рф на НАТО

Министр иностранных дел Литвы предупредил, что страны НАТО не могут ждать неожиданного нападения со стороны россии вроде Перл-Харбора и должны быть готовыми к тому, что россия может испытать оборону НАТО.

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