"Не можем ждать момента Перл-Харбора"- глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении рф на НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о возможном внезапном нападении россии на страны НАТО. Об этом он сказал новостному порталу ZDFheute, пишет УНН.

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По словам главы МИД Литвы, если россию не остановит Украина, война может распространиться. "Тогда он(путин-ред) сможет добраться и до нас", - заявил Ландсбергис.

Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что россию могут остановить украинцы, далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. У нас очень агрессивный сосед, который хочет испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому - заметил литовский министр.

Он отметил, что Запад не может "ждать ни одной секунды, нашего момента Перл-Харбора".

"Мы не можем ждать, когда каждая европейская страна фактически подвергнется нападению со стороны россии - на юге, на севере, на востоке и на западе", - указал министр.

Ландсбергис призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, в частности, к поставке Германией крылатых ракет большой дальности Taurus.

Крылатая ракета "Taurus" - очень важный инструмент. К сожалению, я вынужден напомнить вам, что "Taurus" нужен Украине по стратегическим причинам, чтобы одержать верх над россией. Да, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы поставить Украине", - указал литовский министр.

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