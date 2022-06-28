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Не мав жодного військового значення: голова ОВА показав фото зі знищеного росіянами ТЦ у Кременчуку

Не мав жодного військового значення: голова ОВА показав фото зі знищеного росіянами ТЦ у Кременчуку

Київ • УНН

 • 70491 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. ТРЦ «Амстор» в Кременчуку, який знищили росіяни, не мав жодного військового значення. Рашисти здійснили цинічний теракт. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.

Цитата

«Разом із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським продемонстрували журналістам, що російська пропаганда бреше. Показали ЗМІ, що ТРЦ «Амстор», який знищили росіяни, не мав жодного військового значення», - написав Лунін у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що ТРЦ працював для мирних людей.

«Там продавали продукти, різні речі, зокрема, й іграшки. Туди батьки йшли з дітьми. І росіяни це прекрасно знали. Тобто, однозначно, вчора в Кременчуці стався неприхований і цинічний теракт», - повідомив Лунін.

Окрім того, він повідомив, що понад 60% завалів зруйнованого ТЦ вже розібрали.

Доповнення

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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