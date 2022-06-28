Не мав жодного військового значення: голова ОВА показав фото зі знищеного росіянами ТЦ у Кременчуку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. ТРЦ «Амстор» в Кременчуку, який знищили росіяни, не мав жодного військового значення. Рашисти здійснили цинічний теракт. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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«Разом із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським продемонстрували журналістам, що російська пропаганда бреше. Показали ЗМІ, що ТРЦ «Амстор», який знищили росіяни, не мав жодного військового значення», - написав Лунін у Telegram.
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Він зазначив, що ТРЦ працював для мирних людей.
«Там продавали продукти, різні речі, зокрема, й іграшки. Туди батьки йшли з дітьми. І росіяни це прекрасно знали. Тобто, однозначно, вчора в Кременчуці стався неприхований і цинічний теракт», - повідомив Лунін.
Окрім того, він повідомив, що понад 60% завалів зруйнованого ТЦ вже розібрали.
Доповнення
Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.