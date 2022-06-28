Не имел никакого военного значения: глава ОВА показал фото из уничтоженного россиянами ТЦ в Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, который уничтожили россияне, не имел никакого военного значения. Рашисты совершили циничный теракт. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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«Вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским продемонстрировали журналистам, что российская пропаганда лжет. Показали СМИ, что ТРЦ «Амстор», который уничтожили россияне, не имел никакого военного значения», – написал Лунин в Telegram.
Детали
Он отметил, что ТРЦ работал для мирных людей.
«Там продавали продукты, разные вещи, в том числе и игрушки. Туда родители уходили с детьми. И россияне это прекрасно знали. То есть, однозначно, вчера в Кременчуге произошел нескрываемый и циничный теракт», - сообщил Лунин.
Кроме того, он сообщил, что более 60% завалов разрушенного ТЦ уже разобрали.
Дополнение
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.