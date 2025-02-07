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Не Данілов: Зеленський призначив посла в Молдові

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Паун Роговей став новим послом України в Молдові замість анонсованого раніше Данілова. Юрій Клименко, який вже є послом в Аргентині, за сумісництвом очолить посольство в Уругваї.

Президент України Володимир Зеленський призначив Пауна Роговея послом  у Молдові, а Юрія Клименка - послом в Уругваї, передає УНН.

"Призначити Роговея Пауна Ауреловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова", - йдеться в указі №77/2025.

Зауважимо, що у березні 2024 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив кандидатуру колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова в якості посла в України в Молдові. Проте призначення так і не відбулося.

Додамо

Крім того, Глава держави призначив посла в Уругваї. Ним став Юрій Клименко, який вже є послом в Аргентині.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці Клименка Юрія Аркадійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Східній Республіці Уругвай за сумісництвом", - йдеться в указі №78/2025.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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