Не Данилов: Зеленский назначил посла в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Пауна Роговея послом в Молдове, а Юрия Клименко - послом в Уругвае, передает УНН.

"Назначить Роговея Пауна Ауреловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова", - говорится в указе №77/2025.

Заметим, что в марте 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал кандидатуру бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова в качестве посла в Украине в Молдове. Однако назначение так и не состоялось.

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Кроме того, Глава государства назначил посла в Уругвае. Им стал Юрий Клименко, который уже является послом в Аргентине.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике Клименко Юрия Аркадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Восточной Республике Уругвай по совместительству", - говорится в указе №78/2025.