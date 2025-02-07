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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
21:01 • 19078 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
18:07 • 61533 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 95291 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 103276 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 104249 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

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7 февраля, 11:29 • 119847 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 106713 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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7 февраля, 07:23 • 111543 просмотра

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Не Данилов: Зеленский назначил посла в Молдове

Не Данилов: Зеленский назначил посла в Молдове

Киев  •  УНН

 • 5878 просмотра

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Паун Роговей стал новым послом Украины в Молдове вместо анонсированного ранее Данилова. Юрий Клименко, который уже является послом в Аргентине, по совместительству возглавит посольство в Уругвае.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Пауна Роговея послом  в Молдове, а Юрия Клименко - послом в Уругвае, передает УНН.

"Назначить Роговея Пауна Ауреловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова", - говорится в указе №77/2025.

Заметим, что в марте 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал кандидатуру бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова в качестве посла в Украине в Молдове. Однако назначение так и не состоялось.

Добавим

Кроме того, Глава государства назначил посла в Уругвае. Им стал Юрий Клименко, который уже является послом в Аргентине.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике Клименко Юрия Аркадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Восточной Республике Уругвай по совместительству", - говорится в указе №78/2025.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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