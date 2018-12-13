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НАЗК затвердило майже 100 висновків щодо фінансування партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. За результатами аналізу звітів політичних партій за ІІІ квартал 2018 року Національне агентство із питань запобігання корупції затвердило 102 висновки. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

НАЗК затвердило майже 100 висновків щодо фінансування партій

“Із 102-х затверджених Національним агентством висновків тільки 12 є висновками за Звітами політичних партій, які здійснювали діяльність у звітному періоді”, — йдеться у повідомленні.

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Всього за ІІІ квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 274 звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Зазначимо, що станом на 18 січня 2017 року в Україні офіційно зареєстровано 352 політичні партії.

Висновки щодо політичних партій “Оновлена Україна”, “Партія однодумців” та “Нова демократія” містять інформацію про порушення встановленого порядку або строків подання Звіту політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Висновки про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) за ІІІ квартал 2018 року підготовлено за результатами аналізу Звітів політичних партій, які не є одержувачами коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності.

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Рішення про затвердження 102 висновків прийняте на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції 7 грудня 2018 року.

Нагадаємо, 23 липня НАЗК виконало умови щодо державного фінансування партій на загальну суму 128 мільйонів 417 тисяч 827 гривень. Так, шість парламентських політичних партій — “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, “Народний фронт”, “Опозиційний блок”, “Радикальна партія Олега Ляшка”, “ВО “Батьківщина”, “Об’єднання „Самопоміч“ — отримали кошти з держбюджету, передбачені на фінансування статутної діяльності партій у IІІ кварталі 2018 року. 

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