НАЗК склало 50 протоколів на політичні партії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції склало 50 протоколів про адміністративні правопорушення за результатами аналізу фінансових звітів політичних партій. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції склало 50 адміністративних протоколів за виявленими фактами порушень у звітах політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданих партіями за ІІ квартал 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
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Загалом це порушення встановлених порядку подання або строків подання звіту політичної партії, порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії та невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15, 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
До судових органів вже направлено 12 протоколів, які були складені за результатами аналізу звітів політичних партій “За життя”, “Українська національна консервативна партія”, “Народна екологічна партія”, “Жінки за майбутнє”, “Партія пенсіонерів України”. Ще 38 протоколів будуть відправлені до судових органів після завершення всіх дій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, щодо притягнення відповідних осіб до адміністративної відповідальності.
Раніше НАЗК склала 80 протоколів стосовно політичних партій через порушення у звітах про майновий стан.
Зазначимо, що станом на вересень 2015 року в Україні було зареєстровано 293 політичні партії.