НАПК составило 50 протоколов на политические партии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило 50 протоколов об административных правонарушениях по результатам анализа финансовых отчетов политических партий. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции составило 50 административных протоколов по выявленным фактам нарушений в отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, поданных партиями за второй квартал 2018 года”, — говорится в сообщении.
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В целом это нарушение установленных порядка предоставления или сроков предоставления отчета политической партии, порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии и невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15, 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В судебные органы уже направлены 12 протоколов, которые были составлены по результатам анализа отчетов политических партий “За жизнь”, “Украинская национальная консервативная партия”, “Народная экологическая партия”, “Женщины за будущее”, “Партия пенсионеров Украины”. Еще 38 протоколов будут отправлены в судебные органы после завершения всех действий, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, о привлечении соответствующих лиц к административной ответственности.
Ранее НАПК составило 80 протоколов в отношении политических партий из-за нарушения в отчетах об имущественном состоянии.
Отметим, что по состоянию на сентябрь 2015 года в Украине были зарегистрированы 293 политические партии.