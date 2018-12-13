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НАПК утвердило почти 100 выводов относительно финансирования партий

Киев • УНН

 • 8849 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. По результатам анализа отчетов политических партий за третий квартал 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило 102 заключения. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК утвердило почти 100 выводов относительно финансирования партий

"С 102-х утвержденных Национальным агентством выводов только 12 являются выводами по отчету политических партий, которые осуществляли деятельность в отчетном периоде", - говорится в сообщении.

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Всего за третий квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Отметим, что по состоянию на 18 января 2017 года в Украине официально зарегистрированы 352 политические партии.

Выводы по политических партий "Обновленная Украина", "Партия единомышленников" и "Новая демократия" содержат информацию о нарушениях установленного порядка или сроков представления Отчета политической партии, за что предусмотрена ответственность по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Выводы о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее - Отчет) за третий квартал 2018 года подготовлены по результатам анализа отчетов политических партий, которые не являются получателями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование их уставной деятельности.

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Решение об утверждении 102 выводов принято на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 7 декабря 2018 года.

Напомним, 23 июля НАПК выполнило условия для государственного финансирования партий на общую сумму 128 миллионов 417 тысяч 827 гривен. Так, шесть парламентских политических партий - "Блок Петра Порошенко" Солидарность", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Радикальная партия Олега Ляшко", "ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомощь"- получили средства из госбюджета, предусмотренные на финансирование уставной деятельности партий в III квартале 2018 года.

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