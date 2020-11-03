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НАЗК: до е-декларацій неможливо внести зміни у майновому стані

НАЗК: до е-декларацій неможливо внести зміни у майновому стані

Київ • УНН

 • 12150 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Рішення Конституційного Суду дозволило топ-посадовцям не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стан. Таку заяву зробили у вівторок, 3 листопада, у НАЗК, передає УНН.

"КСУ звільнив топ-посадовців від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни у майновому стані. Таке рішення КСУ прийняв 27 жовтня 2020 року, визнавши неконституційними частини другу, третю статті 52 Закону України “Про запобігання корупції”. Допоки питання не буде врегульовано, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані", - вказали у НАЗК.

В агентстві наголосили, що це означає, що "відтепер суспільство не бачитиме інформацію про значні зміни у статках топ-посадовців".

До рішення КСУ, зазначили в агентстві, службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, були зобов’язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку повідомити про це до НАЗК. Суттєвою зміною в майновому стані вважаються дохід, майно або видаток (витрата), що перевищують 105 100 грн (станом на 2020 рік).

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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