НАПК: в э-декларации невозможно внести изменения в имущественном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Решение Конституционного Суда позволило топ-чиновникам не подавать сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такое заявление сделали во вторник, 3 ноября, в НАПК, передает УНН.
"КСУ освободил топ-чиновников от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такое решение КСУ принял 27 октября 2020 года, признав неконституционными части вторую, третью статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Пока вопрос не будет урегулирован, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии", - указали в НАПК.
В агентстве отметили, что это означает, что "отныне общество не увидит информацию о значительных изменениях в состоянии топ-чиновников".
До решения КСУ, отметили в агентстве, должностные лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны были в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расходов сообщить об этом в НАПК. Существенным изменением в имущественном состоянии считается доход, имущество или расходы (трата), превышающие 105 100 грн (по состоянию на 2020 год).
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.