Найбільший приріст за добу з початку епідемії: на Дніпропетровщині виявили 90 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Дніпропетровській області станом на вечір вівторка зафіксовано 90 нових випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. Для цієї області це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної ради.
"Найбільша кількість захворівших на COVID за добу в нашій області. Загалом 90", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що географія нових випадків захворювання по області наступна:
⁃ м.Дніпро – 35,
⁃ м.Кривий Ріг – 40
⁃ м.Нікополь – 3,
⁃ м.Кам’янське –1,
⁃ м.Новомосковськ–1
⁃ Дніпровський район – 1,
⁃ Криничанський -1
⁃ Новомосковський район – 1,
⁃ Софіївський район – 6
⁃ Солонянський район -1.
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"Станом на 05.05.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по області складає 568 випадків", - додали в облраді.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.