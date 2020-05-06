Наибольший прирост за сутки с начала эпидемии: на Днепропетровщине обнаружили 90 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на вечер вторника зафиксировано 90 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Для этой области это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Днепропетровского областного совета.
“Наибольшее количество заболевших COVID за сутки в нашей области. Ввсего 90”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что география новых случаев заболевания по области следующая:
⁃ г. Днепр — 35,
⁃ Кривой Рог — 40
⁃ Никополь — 3,
⁃ г. Камянское — 1,
⁃ Новомосковск — 1
⁃ Днепровский район — 1,
⁃ Криничанский −1
⁃ Новомосковский район — 1,
⁃ Софиевский район — 6
⁃ Солонянский район 1.
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“По состоянию на 05.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568 случаев”, — добавили в облсовете.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.