Навчався в українській школі попри тиск: 15-річного хлопця врятували з окупації
Київ • УНН
З тимчасово окупованої території евакуювали 15-річного підлітка з матір'ю. Хлопець, попри тиск окупантів, дистанційно навчався в українській школі.
З тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 15-річного підлітка та його матір. Попри тиск окупантів, які змушували ходити до російської школи, хлопець залишався вірним Україні та продовжував дистанційно навчатися в українській школі. Про це повідомив у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 15-річного хлопця разом із мамою. Попри тиск окупантів, які примушували відвідувати російську школу, хлопець продовжував навчання в українській школі онлайн, а родина постійно стикалася з перевірками та переслідуваннями через свою проукраїнську позицію
Єрмак окремо подякував Helping to Leave та іншим партнерам за допомогу в організації рятувальної місії та підтримку родини на кожному етапі шляху до свободи.
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