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Навчався в українській школі попри тиск: 15-річного хлопця врятували з окупації

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

З тимчасово окупованої території евакуювали 15-річного підлітка з матір'ю. Хлопець, попри тиск окупантів, дистанційно навчався в українській школі.

Навчався в українській школі попри тиск: 15-річного хлопця врятували з окупації

З тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 15-річного підлітка та його матір. Попри тиск окупантів, які змушували ходити до російської школи, хлопець залишався вірним Україні та продовжував дистанційно навчатися в українській школі. Про це повідомив у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 15-річного хлопця разом із мамою. Попри тиск окупантів, які примушували відвідувати російську школу, хлопець продовжував навчання в українській школі онлайн, а родина постійно стикалася з перевірками та переслідуваннями через свою проукраїнську позицію 

- йдеться у дописі.

Єрмак окремо подякував Helping to Leave та іншим партнерам за допомогу в організації рятувальної місії та підтримку родини на кожному етапі шляху до свободи.

Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей 

- додав керівник ОП.

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули двох дівчат 16 та 17 років06.06.25, 21:27 • 3092 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Tesla
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