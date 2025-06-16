Навчався в українській школі попри тиск: 15-річного хлопця врятували з окупації

З тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 15-річного підлітка та його матір. Попри тиск окупантів, які змушували ходити до російської школи, хлопець залишався вірним Україні та продовжував дистанційно навчатися в українській школі. Про це повідомив у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 15-річного хлопця разом із мамою. Попри тиск окупантів, які примушували відвідувати російську школу, хлопець продовжував навчання в українській школі онлайн, а родина постійно стикалася з перевірками та переслідуваннями через свою проукраїнську позицію - йдеться у дописі.

Єрмак окремо подякував Helping to Leave та іншим партнерам за допомогу в організації рятувальної місії та підтримку родини на кожному етапі шляху до свободи.

Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей - додав керівник ОП.

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули двох дівчат 16 та 17 років