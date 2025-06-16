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Учился в украинской школе, несмотря на давление: 15-летнего парня спасли из оккупации

Киев • УНН

 • 594 просмотра

С временно оккупированной территории эвакуировали 15-летнего подростка с матерью. Парень, несмотря на давление оккупантов, дистанционно учился в украинской школе.

Учился в украинской школе, несмотря на давление: 15-летнего парня спасли из оккупации

С временно оккупированной территории удалось эвакуировать 15-летнего подростка и его мать. Несмотря на давление оккупантов, которые заставляли ходить в российскую школу, парень оставался верен Украине и продолжал дистанционно учиться в украинской школе. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 15-летнего парня вместе с мамой. Несмотря на давление оккупантов, которые заставляли посещать российскую школу, парень продолжал обучение в украинской школе онлайн, а семья постоянно сталкивалась с проверками и преследованиями из-за своей проукраинской позиции 

- говорится в сообщении.

Ермак отдельно поблагодарил Helping to Leave и других партнеров за помощь в организации спасательной миссии и поддержку семьи на каждом этапе пути к свободе.

Выполняем задачу Президента - вернуть всех украинских детей 

- добавил руководитель ОП.

В Украину с временно оккупированных территорий вернули двух девушек 16 и 17 лет06.06.25, 21:27 • 3090 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
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