Навчання в умовах "жовтої" зони: як працюють заклади освіти в Україні

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За даними облдержадміністрацій та місцевої влади УНН подає огляд показників роботи закладів освіти в регіонах України в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Наразі у Києві всі школи та садочки працюють у звичайному режимі. Станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у столиці понад 900, досягли 80% вакцинованих.

У Київській області станом на ранок 24 вересня в офлайн-режимі працюють усі заклади професійно-технічної освіти, у них щеплено 100% викладачів. Школи мають 79,3%, дитсадки – 74,9%, а заклади позашкільної освіти – 60,7%.

У Черкасах станом на 23 вересня учні 5–11 класів пішли на карантин лише в одній школі. Однак у Монастирищенській територіальній громаді Черкаської області — у 5, у Жашківській – у 4. На Черкащині вакциновано 79% працівників освіти.

У Харківській області понад 415 закладів дошкільної освіти мають 80% охоплення вакцинацією співробітників. Із 698 закладів середньої освіти, які працюють на Харківщині, 614 також мають 80% вакцинованого колективу.

На Полтавщині загалом щеплено 76% працівників освіти. Із 628 закладів дошкільної освіти працює 334. Із 525 закладів загальної середньої освіти — 367. Серед 30 закладів професійної і профтехосвіти у штатному режимі працює 22. Серед 6 ЗВО – 4.

Також відомо, що на Житомирщині 493 заклади освіти з 1283 не мають права працювати у "жовтій" зоні карантинних обмежень, а на Дніпропетровщині на дистанційне навчання перейшли 169 шкіл.

На Закарпатті 244 школи перейшли на онлайн-навчання, водночас 332 заклади повної загальної середньої освіти працюють в очному форматі.

Відомо, що на Львівщині понад 85% шкіл перевели на дистанційне навчання.

У Тернопільській області станом на 23 вересня вакциновано 79,2% працівників закладів освіти. На дистанційне навчання перейшли лише 30 загальноосвітніх навчальних закладів: школи у Почаївській громаді, Бучацькій та Кременецькій.

У Запоріжжі зі 120 шкіл у звичайному режимі зможуть працювати лише 56.

У Херсоні з 61 закладу загальної середньої освіти рівень вакцинації менше ніж 80% мають лише 5 шкіл, які з 23 вересня перевели на дистанційне навчання.

В Одесі лише у трьох школах щеплено менше ніж 80% викладачів.

Нагадаємо

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня.

Із 23 вересня в усіх регіонах України встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.