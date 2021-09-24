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Обучение в условиях "желтой" зоны: как работают учебные заведения в Украине

Киев  •  УНН

 • 17163 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. С 23 сентября в Украине установили "желтый" уровень эпидемической опасности, поэтому школы, детсады и вузы должны работать при условии 80% вакцинированного персонала. Какова ситуация с этим в регионах, информирует УНН.

Детали

По данным облгосадминистраций и местных властей УНН подает обзор показателей работы учебных заведений в регионах Украины в условиях "желтого" уровня эпидемической опасности.

Сейчас в Киеве все школы и садики работают в обычном режиме. По состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в столице более 900, достигли 80% вакцинированных.

В Киевской области по состоянию на утро 24 сентября в офлайн-режиме работают все учреждения профессионально-технического образования, где привито 100% преподавателей. Школы имеют 79,3%, детсады — 74,9%, а учреждения внешкольного образования — 60,7%.

В Черкассах по состоянию на 23 сентября ученики 5-11 классов ушли на карантин только в одной школе. Однако в Монастырищенской территориальной общине Черкасской области — в 5, в Жашковской — в 4. В Черкасской области вакцинировано 79% работников образования.

В Харьковской области более 415 учреждений дошкольного образования имеют 80% охвата вакцинацией сотрудников. С 698 учреждений среднего образования, которые работают в Харьковской области, 614 также имеют 80% вакцинированного коллектива.

В Полтавской области в общем привито 76% работников образования. С 628 учреждений дошкольного образования работают 334, с 525 учреждений общего среднего образования — 367. Среди 30 учреждений профессионального и профтехобразования в штатном режиме работает 22. Среди 6 УВО — 4.

Также известно, что в Житомирской области 493 учреждения образования с 1283 не имеют права работать в "желтой" зоне карантина, а в Днепропетровской области на дистанционное обучение перешли 169 школ.

На Закарпатье 244 школы перешли на онлайн-обучение, в то же время 332 учреждения полного общего среднего образования работают в очном формате.

Известно, что во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение.

В Тернопольской области по состоянию на 23 сентября вакцинировано 79,2% работников учебных заведений. На дистанционное обучение перешли лишь 30 общеобразовательных учебных заведений: школы в Почаевской общине, Бучацкой и Кременецкой.

В Запорожье из 120 школ в обычном режиме смогут работать только 56.

В Херсоне с 61 заведения общего среднего образования уровень вакцинации менее 80% имеют только 5 школ, которые с 23 сентября перевели на дистанционное обучение.

В Одессе только в трех школах привито менее 80% преподавателей.

Напомним

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября.

С 23 сентября во всех регионах Украины установлено "желтый" уровень эпидопасности.

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