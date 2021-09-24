Тільки три одеських школи не виконали вимоги по вакцинацію персоналу

“Вчора залишалося 10 шкіл, сьогодні 3 (51, 122, Європейський ліцей). Таким чином, учні шкіл 59, 58, 68, 118, 23,76, 111 в понеділок будуть вчитися очно”, — сказала Буйневіч.

За її словами, не все поки зрозуміло з Рішельєвським ліцеєм, бо він знаходиться в обласному підпорядкуванні, і у міськдепартаменту по ньому даних немає.

Раніше Буйневіч повідомляла, з 27 вересня школи Одеси, де немає достатньої кількості вакцинованих педагогів, перейдуть на дистанційну форму навчання.