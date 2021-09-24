Только три одесских школы не выполнили требования по вакцинации персонала
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Одессе остаются только три школы, в которых не выполнены требования по вакцинации сотрудников от коронавируса (привиты менее 80 % преподавателей). Об этом 24 сентября сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
“Вчера оставалось 10 школ, сегодня 3 (51, 122, Европейский лицей). Таким образом, учащиеся школ 59, 58, 68, 118, 23,76, 111 в понедельник будут учиться очно”, — сказала Буйневич.
По ее словам, не все пока ясно с Ришельевским лицеем, потому что он находится в областном подчинении, и у гордепартамента по нему данных нет.
Ранее Буйневич сообщала, с 27 сентября школы Одессы, где нет достаточного количества вакцинированных педагогов, перейдут на дистанционную форму обучения.