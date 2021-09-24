Только три одесских школы не выполнили требования по вакцинации персонала

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 127787 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 143537 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119960 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117574 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 150777 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123769 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166537 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143439 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Только три одесских школы не выполнили требования по вакцинации персонала

Только три одесских школы не выполнили требования по вакцинации персонала

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Одессе остаются только три школы, в которых не выполнены требования по вакцинации сотрудников от коронавируса (привиты менее 80 % преподавателей). Об этом 24 сентября сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

“Вчера оставалось 10 школ, сегодня 3 (51, 122, Европейский лицей). Таким образом, учащиеся школ 59, 58, 68, 118, 23,76, 111 в понедельник будут учиться очно”, — сказала Буйневич.

По ее словам, не все пока ясно с Ришельевским лицеем, потому что он находится в областном подчинении, и у гордепартамента по нему данных нет.

Ранее Буйневич сообщала, с 27 сентября школы Одессы, где нет достаточного количества вакцинированных педагогов, перейдут на дистанционную форму обучения.

Украинские Национальные Новости

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