Нацбанк схвалив перші рішення з ліцензування небанківських фінустанов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У ролі регулятора ринків небанківських фінансових послуг Національний банк ухвалив низку рішень у сфері реєстрації та ліцензування небанківських фінансових установ. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.
Так, новостворений комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 липня 2020 року розглянув заявки від фінансових установ та прийняв такі рішення:
1. Про включення 1 фінустанови до держреєстру фінансових установ (ДРФУ) та видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.
2. Про виключення 2 фінустанов з ДРФУ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.
3. Про анулювання всіх ліцензій на надання фінансових послуг, виключення з ДРФУ та анулювання свідоцтва про реєстрацію 5 фінансових установ.
4. Про анулювання всіх ліцензій на надання фінансових послуг та виключення з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та анулювання довідок про взяття на облік юридичної особи - щодо 2 фінустанов.
5. Про анулювання всіх ліцензій на надання фінансових послуг - щодо 3 небанківських установ.
6. Про анулювання ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій та поручительств у 10 небанківських фінансових установах.
7. Про реєстрацію змін та/або реєстрацію у новій редакції правил добровільного страхування щодо 10 фінустанов.
Також було ухвалено низку рішень щодо відмови в погодженні набуття істотної участі у фінансових установах.
З повним переліком прийнятих рішень можна ознайомитись у повідомленні пресслужби НБУ.
Нагадаємо, Нацбанк змінив порядок подання звітів для банків та небанківських установ.