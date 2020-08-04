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Нацбанк схвалив перші рішення з ліцензування небанківських фінустанов

Нацбанк схвалив перші рішення з ліцензування небанківських фінустанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У ролі регулятора ринків небанківських фінансових послуг Національний банк ухвалив низку рішень у сфері реєстрації та ліцензування небанківських фінансових установ. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.

Так, новостворений комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 липня 2020 року розглянув заявки від фінансових установ та прийняв такі рішення:

1. Про включення 1 фінустанови до держреєстру фінансових установ (ДРФУ) та видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

2. Про виключення 2 фінустанов з ДРФУ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

3. Про анулювання всіх ліцензій на надання фінансових послуг, виключення з ДРФУ та анулювання свідоцтва про реєстрацію 5 фінансових установ.

4. Про анулювання всіх ліцензій на надання фінансових послуг та виключення з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та анулювання довідок про взяття на облік юридичної особи - щодо 2 фінустанов.

5. Про анулювання всіх ліцензій на надання фінансових послуг - щодо 3 небанківських установ.

6. Про анулювання ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій та поручительств у 10 небанківських фінансових установах.

7. Про реєстрацію змін та/або реєстрацію у новій редакції правил добровільного страхування щодо 10 фінустанов.

Також було ухвалено низку рішень щодо відмови в погодженні набуття істотної участі у фінансових установах.

З повним переліком прийнятих рішень можна ознайомитись у повідомленні пресслужби НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк змінив порядок подання звітів для банків та небанківських установ.

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