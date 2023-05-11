НАТО розробляє найбільшу військову реформу з часів холодної війни, щоб протистояти російській загрозі - El Pais

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На тлі війни росії в Україні та загострення риторики проти Заходу з боку кремля НАТО завершує реформу спільної стратегії протидії як російській загрозі, так і терористичним групам. Його структура, створена для відповіді на нові геополітичні реалії та прискорена вторгненням москви, є «найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни», – повідомляє іспанське EL PAÍS з посиланням на джерела в НАТО.

Документ, обсягом близько 4000 сторінок, описує першу повну та єдину реформу доктрини НАТО за три десятиліття. Серед пропозицій — зміни у військовій стратегії Альянсу — відхід від широкомасштабних втручань і надання пріоритету розгортанню невеликих батальйонів і регіональних експертів — і його методи аналізу та надання оновленої інформації про різноманітні загрози з боку кремля, серед яких військові, кібератаки та гібридні атаки, а також відповідь НАТО на ці сценарії, зазначає видання.

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Військове керівництво 31 країни-члена НАТО та експерти Атлантичного альянсу зараз переглядає стратегію, яка об’єднує національні та регіональні плани. Очікується, що ця реформа буде схвалена на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, де головними пунктами порядку денного будуть російське вторгнення в Україну та зобов’язання, які Альянс може запропонувати Києву, який офіційно подав заявку на членство у вересні минулого року.

«Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу на зустрічі з керівниками військових частин НАТО в Брюсселі, де обговорювався новий пакет пропозицій.

Уважно спостерігаючи за рухами на передовій в Україні, НАТО просувається вперед із своїми оновленими, географічно конкретними планами оборони, які окреслюють, як Альянс може відповісти на напади на країни-члени та як він діятиме перед обличчям російської загрози та глобального тероризму. Стратегія також містить вказівки щодо захисту ключових місць, повідомляє видання.

«Вперше після закінчення холодної війни ми матимемо об’єктивні цілі, засновані на загрозах», — сказав, голова Військового комітету НАТО лейтенант-адмірал Роб Бауер.

Майже з моменту свого заснування НАТО має плани протидії потенційній загрозі з боку росії: фактично Альянс народився як організація проти СРСР. Але вторгнення москви в Україну кардинально змінило відносини Альянсу з кремлем, які впродовж багатьох років включали дипломатичні зв’язки на високому рівні та раду двосторонньої співпраці.

Нова стратегія діятиме на різних рівнях: на національному рівні, так званий «стратегічний капелюх», який охоплює три великі географічні зони (Північну Атлантику, Центральну Європу та Південь, від Іспанії до Туреччини), забезпечить детальний аналіз загроз і можливих реакцій. Які класифіковані за доменами: земля, море, повітря, космос і кіберпростір, зазначає EL PAÍS.

Загрози, з якими стикається Альянс, і потенційні сценарії різноманітні: від можливості розгортання росією тисяч військ на кордонах східного флангу НАТО до вразливості інфраструктури держав-членів. Атака на газопроводи Nord Stream, спонукала Альянс посилити спостереження за морськими телекомунікаційними кабелями, газопроводами та іншими елементами, які мають вирішальне значення для операцій членів НАТО, пише видання.

У новій схемі увага зосереджена на необхідності створення міцної оборонної мережі на основі так званого «підходу 360 градусів» — такого, який охоплює всю територію Альянсу.

Однак нова концепція викликала неспокій у східноєвропейських союзників НАТО, що межують з росією. Ці країни стурбовані тим, що плани є надто теоретичними та вимагають більш конкретних елементів, а також подальшого посилення присутності Альянсу на їх власному фланзі. Згідно з джерелами EL PAÍS в організації, для впровадження нової стратегії Альянсу знадобляться додаткові інвестиції.

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