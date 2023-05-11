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НАТО разрабатывает крупнейшую военную реформу со времен холодной войны, чтобы противостоять российской угрозе - El Pais

Киев • УНН

 • 816661 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Ожидается, что Атлантический альянс утвердит стратегию, ответ на новую геополитическую реальность после вторжения москвы в Украину, на Вильнюсском саммите в июле, пишет УНН со ссылкой на EL PAÍS.

Детали

На фоне войны россии в Украине и обострения риторики против Запада со стороны кремля НАТО завершает реформу общей стратегии противодействия как российской угрозе, так и террористическим группам. Его структура, созданная для ответа на новые геополитические реалии и ускоренная вторжением москвы, является «крупнейшей реконфигурацией со времен холодной войны», – сообщает испанское EL PAÍS со ссылкой на источники в НАТО.

Документ, занимающий около 4000 страниц, описывает первую полную и единую реформу доктрины НАТО за три десятилетия. Среди предложений — изменения в военной стратегии Альянса — отход от широкомасштабных вмешательств и предоставление приоритета развертыванию небольших батальонов и региональных экспертов — и его методы анализа и предоставления обновленной информации о различных угрозах со стороны кремля, среди которых военные, кибератаки и гибридные атаки, а также ответ НАТО на эти сценарии, отмечает издание.

Добавим

Военное руководство 31 страны-члена НАТО и эксперты Атлантического альянса сейчас пересматривают стратегию, которая объединяет национальные и региональные планы. Ожидается, что эта реформа будет одобрена на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, где главными пунктами повестки дня будут российское вторжение в Украину и обязательства, которые Альянс может предложить Киеву, который официально подал заявку на членство в сентябре прошлого года.

«Союзники точно будут знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как разворачивать», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду на встрече с руководителями воинских частей НАТО в Брюсселе, где обсуждался новый пакет предложений.

Внимательно наблюдая за движениями на передовой в Украине, НАТО продвигается вперед со своими обновленными, географически конкретными планами обороны, которые определяют, как Альянс может ответить на нападения на страны-члены и как он будет действовать перед лицом российской угрозы и глобального терроризма. Стратегия также содержит указания по защите ключевых мест, сообщает издание.

«Впервые после окончания холодной войны мы будем иметь объективные цели, основанные на угрозах», — сказал, председатель Военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр.

Почти с момента своего основания НАТО имеет планы противодействия потенциальной угрозе со стороны россии: фактически Альянс родился как организация против СССР. Но вторжение москвы в Украину кардинально изменило отношения Альянса с кремлем, которые на протяжении многих лет включали дипломатические связи на высоком уровне и совет двустороннего сотрудничества.

Новая стратегия будет действовать на разных уровнях: на национальном уровне, так называемая «стратегическая шляпа», которая охватывает три большие географические зоны (Северную Атлантику, Центральную Европу и Юг, от Испании до Турции), обеспечит детальный анализ угроз и возможных реакций. Которые классифицированы по доменам: земля, море, воздух, космос и киберпространство, отмечает EL PAÍS.

Угрозы, с которыми сталкивается Альянс, и потенциальные сценарии разнообразны: от возможности развертывания россией тысяч войск на границах восточного фланга НАТО до уязвимости инфраструктуры государств-членов. Атака на газопроводы Nord Stream, побудила Альянс усилить наблюдение за морскими телекоммуникационными кабелями, газопроводами и другими элементами, которые имеют решающее значение для операций членов НАТО, пишет издание.

В новой схеме внимание сосредоточено на необходимости создания прочной оборонительной сети на основе так называемого «подхода 360 градусов» — такого, который охватывает всю территорию Альянса. 

Однако новая концепция вызвала беспокойство у восточноевропейских союзников НАТО, граничащих с россией. Эти страны обеспокоены тем, что планы являются слишком теоретическими и требуют более конкретных элементов, а также дальнейшего усиления присутствия Альянса на их собственном фланге. Согласно источникам EL PAÍS в организации, для внедрения новой стратегии Альянса понадобятся дополнительные инвестиции.

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