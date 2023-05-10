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Столтенберг: ми повинні подвоїти зусилля для забезпечення безпеки громадян НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у Брюсселі на засіданні військового комітету НАТО. Він сказав, що Альянсу необхідно "подвоїти наші зусилля", щоб забезпечити безпеку одному мільярду людей у країнах НАТО, посилаючись на низку загроз, які, як він стверджував, зростають, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

"Трансформація нашого Альянсу за останнє десятиліття була нічим іншим, як визначною. З того часу, як росія незаконно анексувала Крим та увійшла на схід України у 2014 році, ми підвищили боєздатність наших сил. Ми вперше в нашій історії розгорнули бойові частини на сході Альянсу, а європейські союзники та Канада витратили на оборону додатково 350 мільярдів доларів.

Тому, коли президент путін розпочав своє повномасштабне вторгнення до України у 2022 році, ми були до цього готові. Протягом кількох годин ми активували всі наші плани захисту. Ми поставили під командування НАТО 40 000 військовослужбовців, підкріплених значною силою авіації та на морі, і зміцнили нашу передову оборону від Балтійського до Чорного морів. Ці дії знижують ризик прорахунків та ескалації за межами України, чітко даючи зрозуміти, що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - сказав Столтенберг.

"Готуючись до більш небезпечного майбутнього, ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб забезпечити безпеку нашого мільярда громадян і підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок.

Війна високої інтенсивності знову в Європі, глобальна конкуренція зростає, авторитарні режими кидають виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці, а також множаться інші загрози – від тероризму до кібератак, від розповсюдження ядерної зброї до зміни клімату. Тож нам потрібно підійти до цієї нової ери стратегічної конкуренції", - наголосив Генсек НАТО.

Нагадаємо

Країни НАТО обговорять, як збільшити витрати на оборону союзників, під час саміту, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

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