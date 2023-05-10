Столтенберг: мы должны удвоить усилия для обеспечения безопасности граждан НАТО

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"Трансформация нашего Альянса за последнее десятилетие была ничем иным, как выдающейся. С тех пор, как россия незаконно аннексировала Крым и вошла на восток Украины в 2014 году, мы повысили боеспособность наших сил. Мы впервые в нашей истории развернули боевые части на востоке Альянса, а европейские союзники и Канада потратили на оборону дополнительно 350 миллиардов долларов.

Поэтому, когда президент путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, мы были к этому готовы. В течение нескольких часов мы активировали все наши планы защиты. Мы поставили под командование НАТО 40 000 военнослужащих, подкрепленных значительной силой авиации и на море, и укрепили нашу передовую оборону от Балтийского до Черного морей. Эти действия снижают риск просчетов и эскалации за пределами Украины, четко давая понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Столтенберг.

"Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить безопасность наших миллиардов граждан и поддерживать основанный на правилах международный порядок.

Война высокой интенсивности снова в Европе, глобальная конкуренция растет, авторитарные режимы бросают вызов нашим ценностям, интересам и безопасности, а также множатся другие угрозы - от терроризма до кибератак, от распространения ядерного оружия до изменения климата. Поэтому нам нужно подойти к этой новой эре стратегической конкуренции", - подчеркнул Генсек НАТО.

Напомним

Страны НАТО обсудят, как увеличить расходы на оборону союзников, во время саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.