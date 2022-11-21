НАТО нарощуватиме допомогу Україні для досягнення миру на прийнятних умовах – Столтенберг

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“Будь-який конфлікт рано чи пізно закінчується за столом переговорів. Але ми хочемо мирного рішення, яке буде прийнятним для України, а це визначається успіхами на полі бою. Тому НАТО має продовжувати розширювати постачання (допомоги – ред.) Україні”, – сказав Столтенберг.

Нагадаємо

В інтерв’ю CBC Єнс Столтенберг заявив, що НАТО вичерпало значну частину своїх запасів зброї та боєприпасів і має наростити їхнє виробництво для подальшої підтримки України.



Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.