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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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НАТО нарощуватиме допомогу Україні для досягнення миру на прийнятних умовах – Столтенберг

НАТО нарощуватиме допомогу Україні для досягнення миру на прийнятних умовах – Столтенберг

Київ • УНН

 • 377055 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, війна росії проти України має завершитися за столом переговорів на прийнятних для Києва умовах, тому Альянс продовжуватиме нарощувати військову допомогу для ЗСУ. Така заява Столтенберга пролунала на засіданні Парламентської асамблеї Альянсу в Мадриді, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Будь-який конфлікт рано чи пізно закінчується за столом переговорів. Але ми хочемо мирного рішення, яке буде прийнятним для України, а це визначається успіхами на полі бою. Тому НАТО має продовжувати розширювати постачання (допомоги – ред.) Україні”, – сказав Столтенберг.

Нагадаємо

В інтерв’ю CBC Єнс Столтенберг заявив, що НАТО вичерпало значну частину своїх запасів зброї та боєприпасів і має наростити їхнє виробництво для подальшої підтримки України.

Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

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