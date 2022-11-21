НАТО будет наращивать помощь Украине для достижения мира на приемлемых условиях – Столтенберг

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“Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров. Но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должно продолжать расширять поставки (помощи – ред.) Украине”, – сказал Столтенберг.

Напомним

В интервью CBC Йенс Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало значительную часть своих запасов оружия и боеприпасов и должно нарастить их производство для дальнейшей поддержки Украины.



Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.