НАТО має підготуватися до протистояння з росією, яке може тривати десятиліттями - Столтенберг

Якщо путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Країни НАТО мають швидше розвивати військову промисловість. Про це виданню WELT заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає УНН.

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Як заявив Єнс Столтенберг НАТО має підготуватися до можливості конфронтації з росією, яка може триватиме десятиліття. Генсек НАТО закликав союзників швидше розвивати військову промисловість.

Якщо путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз – підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО. Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру" - зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що країнам НАТО потрібно швидше відновлювати та розширювати промислову базу, щоб збільшити поставки в Україну та поповнити власні запаси.

Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту. У країнах з ринковою економікою виробникам зброї потрібні підписані контракти, щоб вони могли нарощувати виробництво - додає Генсек.

Окрім того, він попередив, що рф готує свою економіку до тривалої війни, що має змусити країни НАТО зробити більше для своєї безпеки.

Нагадаємо

Блок НАТО планує перебрати на себе координацію постачання зброї в Україну, попри те, що до цього Альянс вважав така допомога має бути рішенням країн-членів і питанням двосторонніх домовленостей.