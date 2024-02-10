НАТО должно подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетиями - Столтенберг

Если путин победит в Украине, нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны. Страны НАТО должны быстрее развивать военную промышленность. Об этом изданию WELT заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

Детали

Как заявил Йенс Столтенберг НАТО должен подготовиться к возможности конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия. Генсек НАТО призвал союзников быстрее развивать военную промышленность.

Если путин победит в Украине, нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны. Лучшая защита сейчас - поддержать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО. Сдерживание работает, только если оно вызывает доверие" - отметил Столтенберг.

Он отметил, что странам НАТО нужно быстрее восстанавливать и расширять промышленную базу, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы.

Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта. В странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство - добавляет Генсек.

Кроме того, он предупредил, что рф готовит свою экономику к длительной войне, что должно заставить страны НАТО сделать больше для своей безопасности.

Напомним

Блок НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину, несмотря на то, что до этого Альянс считал такая помощь должна быть решением стран-членов и вопросом двусторонних договоренностей.