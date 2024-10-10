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Насміхався та знущався над загиблими героями на Майдані Незалежності: провокатора відправили під варту

Насміхався та знущався над загиблими героями на Майдані Незалежності: провокатора відправили під варту

Київ • УНН

 • 15698 перегляди

СБУ затримала провокатора, який знущався над загиблими на Майдані та виправдовував воєнні злочини окупантів. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави, підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловіку, який насміхався та знущався над загиблими героями на Майдані Незалежності та виправдовував воєнні злочини окупантів. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

"СБУ та ОГП домоглися арешту провокатора, який насміхався та знущався над загиблими героями на Майдані Незалежності. Сьогодні за клопотанням ОГП фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу рф та записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

"СБУ та Нацполіція затримали його "по гарячих слідах" одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності. На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України. У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два Телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони", - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо

Поліція затримала 45-річного харків'янина за принижування на вулиці Хрещатик у центрі Києва загиблих військовослужбовців, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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