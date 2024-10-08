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У Києві затримали чоловіка, який на Хрещатику принижував загиблих військових - поліція

У Києві затримали чоловіка, який на Хрещатику принижував загиблих військових - поліція

Київ • УНН

 • 11861 перегляди

Поліція затримала 45-річного харків'янина, який на Хрещатику принижував загиблих військовослужбовців. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі за виправдовування агресії рф проти України.

Поліція затримала 45-річного харків'янина за принижування на вулиці Хрещатик у центрі Києва загиблих військовослужбовців, йому загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили у ГУНП у Києві у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Поліцейські Києва затримали чоловіка, який на Хрещатику принижував загиблих військовослужбовців", - повідомили у поліції Києва у Telegram.

Як зазначили у поліції, працівники поліції під час моніторингу соцмереж виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули, захищаючи український народ від російського агресора.

"У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці", - вказали у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Відповідно до санкції статті, за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Жінка намагалася повісити триколор в Одесі: зі справою розбирається поліція 08.10.24, 09:11 • 13135 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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