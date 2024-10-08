В Киеве задержали мужчину, который на Крещатике унижал погибших военных - полиция
Киев • УНН
Полиция задержала 45-летнего харьковчанина, который на Крещатике унижал погибших военнослужащих. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за оправдание агрессии РФ против Украины.
Полиция задержала 45-летнего харьковчанина за унижение на улице Крещатик в центре Киева погибших военнослужащих, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в ГУНП в Киеве во вторник, пишет УНН.
Детали
«Полицейские Киева задержали мужчину, который на Крещатике унижал погибших военнослужащих», - сообщили в полиции Киева в Telegram.
Как отметили в полиции, работники полиции во время мониторинга соцсетей обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в частности защитников, которые погибли, защищая украинский народ от российского агрессора.
«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, который в последнее время живет в столице», - указали в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Согласно санкции статьи, за такие действия законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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