Насмехался и издевался над погибшими героями на Майдане Независимости: провокатора отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который насмехался и издевался над погибшими героями на Майдане Независимости и оправдывал военные преступления оккупантов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

"СБУ и ОГП добились ареста провокатора, который насмехался и издевался над погибшими героями на Майдане Независимости. Сегодня по ходатайству ОГП фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ собрала доказательную базу на еще одного пророссийского агитатора, который оправдывал военные преступления оккупантов, ждал захвата Киева и "присоединения" Украины в состав рф и записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.

"СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный возле места чествования погибших Героев на Майдане Независимости. На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины. В ходе расследования СБУ установила, что он создал два Телеграмм-канала, в которых героизировал рашистов и распространял дезинформацию о Силах обороны", - добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним

Полиция задержала 45-летнего харьковчанина за унижение на улице Крещатик в центре Киева погибших военнослужащих, ему грозит до 5 лет лишения свободы.