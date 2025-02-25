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05:23 • 6471 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121210 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181953 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146419 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138129 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117005 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107748 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141117 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134171 перегляди

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Наслідки обстрілу Краматорська: кількість постраждалих зросла до 14, серед них - четверо дітей

Наслідки обстрілу Краматорська: кількість постраждалих зросла до 14, серед них - четверо дітей

Київ • УНН

 • 27720 перегляди

Внаслідок російського удару по Краматорську загинула одна людина, 14 поранених, серед яких 4 дітей. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків, триває рятувальна операція.

У результаті атаки рф кількість поранених у Краматорську зросла до 14, з них - 4 дітей, передає УНН із посиланням на МВС.

Донеччина. Одна людина загинула, ще 14 поранено, з них 4 дітей — попередні наслідки російського обстрілу Краматорська 

- йдеться у повідомленні.

За даними правохоронців, удень росіяни вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджені щонайменше 17 приватних будинків. Триває рятувальна операція. На місці працюють необхідні профільні служби.

Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється.

Додамо

Як повідомляв УНН, внаслідок російського удару по Краматорську 25 лютого загинула щонайменше одна людина, ще одна отримала поранення. Наразі встановлюються всі обставини обстрілу та точна кількість постраждалих.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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