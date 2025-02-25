Наслідки обстрілу Краматорська: кількість постраждалих зросла до 14, серед них - четверо дітей

У результаті атаки рф кількість поранених у Краматорську зросла до 14, з них - 4 дітей, передає УНН із посиланням на МВС.

Донеччина. Одна людина загинула, ще 14 поранено, з них 4 дітей — попередні наслідки російського обстрілу Краматорська - йдеться у повідомленні.

За даними правохоронців, удень росіяни вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджені щонайменше 17 приватних будинків. Триває рятувальна операція. На місці працюють необхідні профільні служби.

Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється.

Додамо

Як повідомляв УНН, внаслідок російського удару по Краматорську 25 лютого загинула щонайменше одна людина, ще одна отримала поранення. Наразі встановлюються всі обставини обстрілу та точна кількість постраждалих.