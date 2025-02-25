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Последствия обстрела Краматорска: количество пострадавших возросло до 14, среди них - четверо детей

Последствия обстрела Краматорска: количество пострадавших возросло до 14, среди них - четверо детей

Киев  •  УНН

 • 10571 просмотра

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В результате российского удара по Краматорску погиб один человек, 14 раненых, среди которых 4 детей. Повреждены по меньшей мере 17 частных домов, продолжается спасательная операция.

В результате атаки рф количество раненых в Краматорске возросло до 14, из них - 4 детей, передает УНН со ссылкой на МВД.

Донецкая область. Один человек погиб, еще 14 ранены, из них 4 детей - предварительные последствия российского обстрела Краматорска 

- говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, днем россияне ударили по частному сектору города. Повреждены по меньшей мере 17 частных домов. Продолжается спасательная операция. На месте работают необходимые профильные службы.

Точная информация о количестве пострадавших и разрушениях уточняется.

Добавим

Как сообщал УНН, в результате российского удара по Краматорску 25 февраля погиб по меньшей мере один человек, еще один получил ранения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства обстрела и точное количество пострадавших.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
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