Последствия обстрела Краматорска: количество пострадавших возросло до 14, среди них - четверо детей
Киев • УНН
В результате российского удара по Краматорску погиб один человек, 14 раненых, среди которых 4 детей. Повреждены по меньшей мере 17 частных домов, продолжается спасательная операция.
В результате атаки рф количество раненых в Краматорске возросло до 14, из них - 4 детей, передает УНН со ссылкой на МВД.
Донецкая область. Один человек погиб, еще 14 ранены, из них 4 детей - предварительные последствия российского обстрела Краматорска
По данным правоохранителей, днем россияне ударили по частному сектору города. Повреждены по меньшей мере 17 частных домов. Продолжается спасательная операция. На месте работают необходимые профильные службы.
Точная информация о количестве пострадавших и разрушениях уточняется.
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Как сообщал УНН, в результате российского удара по Краматорску 25 февраля погиб по меньшей мере один человек, еще один получил ранения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства обстрела и точное количество пострадавших.