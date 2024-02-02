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Наслідки авіаудару по Херсону: зруйновано триповерховий будинок, серед поранених підліток

Наслідки авіаудару по Херсону: зруйновано триповерховий будинок, серед поранених підліток

Київ • УНН

 • 22507 перегляди

В результаті російського авіаційного удару по середмістю Херсона постраждало щонайменше двоє людей: зокрема, поранено 73-річну жінку та хлопця 17 років. Обох їх наразі доправили до лікарні.

В результаті російського авіаційного удару по середмістю Херсона постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. передає УНН.

Деталі

За його словами, наразі відомо про двох постраждалих. 

73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу

- резюмував очільник ОВА.

Прокудін розповів, що окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. В результаті авіаудару частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі.

Доповнення

Також в ДСНС показали, як рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків російського удару.

росіяни обстріляли Херсон з авіації: поранена 73-річна жінка, є значні руйнування02.02.24, 15:07 • 22247 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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