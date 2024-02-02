Наслідки авіаудару по Херсону: зруйновано триповерховий будинок, серед поранених підліток
Київ • УНН
В результаті російського авіаційного удару по середмістю Херсона постраждало щонайменше двоє людей: зокрема, поранено 73-річну жінку та хлопця 17 років. Обох їх наразі доправили до лікарні.
В результаті російського авіаційного удару по середмістю Херсона постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. передає УНН.
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За його словами, наразі відомо про двох постраждалих.
73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу
Прокудін розповів, що окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. В результаті авіаудару частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі.
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Також в ДСНС показали, як рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків російського удару.
росіяни обстріляли Херсон з авіації: поранена 73-річна жінка, є значні руйнування02.02.24, 15:07 • 22247 переглядiв