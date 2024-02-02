Последствия авиаудара по Херсону: разрушен трехэтажный дом, среди раненых подросток
В результате российского авиационного удара по центру Херсона пострадали по меньшей мере два человека: в частности, ранены 73-летняя женщина и парень 17 лет. Обоих их сейчас доставили в больницу.
Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат
Представитель Воздушных сил Украины сказал, что хотя заявления других стран создают впечатление, что Украина имеет много систем противовоздушной обороны, она нуждается в гораздо большем, особенно систем противодействия баллистическим ракетам, таких как дополнительные комплексы Patriot.
Из двух громад Донецкой области началась обязательная эвакуация: планируют вывезти 72 ребенка
Началась принудительная эвакуация 72 детей из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области.
В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза
Взрыв на нелицензированной заправке сжиженного природного газа в Найроби, Кения, унес жизни трех человек, еще более 280 получили ранения.
ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ
ХАМАС объявил о предстоящем ответе относительно пауз в боевых действиях в секторе Газа и обмена пленными.
Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток
Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.
В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция
В Житомирской области местный житель подозревается в причастности к убийству собаки.
Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot
Испания обучает украинских военнослужащих техническому обслуживанию ракетных комплексов Patriot в Валенсии с целью усиления противовоздушной обороны Украины.
Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной
На следующей неделе венгерские фермеры планируют провести акцию протеста на границе с Украиной против продления преференциального торгового режима ЕС для Киева.
На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали
Автобус, перевозивший 8 пассажиров, перевернулся возле села Погиньки в Волынской области, в результате чего пострадал один пассажир, которого госпитализировали, сообщает местная полиция.