Последствия авиаудара по Херсону: разрушен трехэтажный дом, среди раненых подросток

В результате российского авиационного удара по центру Херсона пострадало по меньшей мере два человека. Об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас известно о двух пострадавших.

73-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший - 17-летний парень. Его тоже госпитализировали в медучреждение - резюмировал глава ОВА.

Прокудин рассказал, что оккупанты покрыли огнем жилую застройку в центральной части города. В результате авиаудара частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома.

Дополнение

Также в ГСЧС показали, как спасатели уже работают над ликвидацией последствий российского удара.

россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения