Наслідки атаки дронів на Київщину: у лікарні померла жінка

У лікарні померла молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, передає УНН.

На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке - написав Калашник.

За його словами, ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, знаходиться у реанімації.

"Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує", - повідомив Калашник.

Він зазначив, що вночі ворог продовжував атакувати Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів", - додав Калашник.

Доповнення

3 січня повідомлялося, що на Київщині у результаті ворожих атак чоловік отримав поранення, його госпіталізували.

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