Последствия атаки дронов на Киевщину: в больнице умерла женщина
Киев • УНН
21-летняя женщина умерла в больнице от ранений, полученных в результате падения сбитой вражеской цели на Киевщине. Еще двое пострадавших находятся под наблюдением врачей, один из них в реанимации.
В больнице умерла молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, передает УНН.
К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот. Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое
По его словам, еще один пострадавший - мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину вчера вечером, находится в реанимации.
«Под наблюдением врачей еще один пострадавший - молодой парень, который получил ранение колена. Его жизни ничего не угрожает», - сообщил Калашник.
Он отметил, что ночью враг продолжал атаковать Киевскую область БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
«Падение обломков фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов», - добавил Калашник.
Дополнение
3 января сообщалось, что на Киевщине в результате вражеских атак мужчина получил ранения, его госпитализировали.
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