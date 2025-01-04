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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия атаки дронов на Киевщину: в больнице умерла женщина

Последствия атаки дронов на Киевщину: в больнице умерла женщина

Киев  •  УНН

 • 9104 просмотра

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21-летняя женщина умерла в больнице от ранений, полученных в результате падения сбитой вражеской цели на Киевщине. Еще двое пострадавших находятся под наблюдением врачей, один из них в реанимации.

В больнице умерла молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот. Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое

- написал Калашник.

По его словам, еще один пострадавший - мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину вчера вечером, находится в реанимации.

«Под наблюдением врачей еще один пострадавший - молодой парень, который получил ранение колена. Его жизни ничего не угрожает», - сообщил Калашник.

Он отметил, что ночью враг продолжал атаковать Киевскую область БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

«Падение обломков фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов», - добавил Калашник.

Дополнение

3 января сообщалось, что на Киевщине в результате вражеских атак мужчина получил ранения, его госпитализировали.

Над Украиной сбили 34 из 81 дронов во время ночной атаки рф4 янв. 2025, 07:09 • 13487 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиевская область
kievКиев