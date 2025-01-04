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Над Украиной сбили 34 из 81 дронов во время ночной атаки рф

Над Украиной сбили 34 из 81 дронов во время ночной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 5382 просмотра

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россия атаковала Украину 81 беспилотником, из которых 34 были сбиты силами ПВО в разных областях. 47 дронов были локально потеряны, но некоторые БпЛА успели повредить частные дома на Черниговщине и Сумщине.

россия ночью атаковала Украину 81 беспилотником, уничтожено 34 дронов в 10 областях, еще 47 дронов были локально потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали 

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 января 2025 года (с 19.00 3 января) противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях

- говорится в сообщении.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Однако сбитые БпЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине - повреждены частные дома.

В Черном море на дежурстве находится один вражеский ракетоноситель без "Калибров"4 янв. 2025, 05:13 • 12816 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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