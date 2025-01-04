Над Україною збили 34 з 81 дронів під час нічної атаки рф

росія вночі атакувала Україну 81 безпілотником, знищено 34 дронів в 10 областях, ще 47 дронів були локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 січня 2025 року (із 19.00 3 січня) противник атакував 81-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях - йдеться у повідомленні.

Через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки.

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