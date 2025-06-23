Наслідки атак на Донеччину 23 червня: щонайменше 4 загиблих, 3 поранених - ОВА

Чергова атака росії на Донеччину у ніч та вдень 23 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей. Ще троє отримари тяжкі поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує УНН.

Деталі

У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка.

У Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус.

Новини про загиблих і поранених цивільних жителів Донеччини надходять щодня. Залишатися тут означає наражати себе на смертельну небезпеку! Бережіть себе! Евакуюйтесь своєчасно! - закликав керівник регіону.

У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей