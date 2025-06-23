Наслідки атак на Донеччину 23 червня: щонайменше 4 загиблих, 3 поранених - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атак російських військ на Донеччину 23 червня загинуло щонайменше четверо людей, троє отримали поранення. Обстріли зачепили Покровську громаду та Костянтинівку, спричинивши руйнування та жертви серед мирного населення.
Чергова атака росії на Донеччину у ніч та вдень 23 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей. Ще троє отримари тяжкі поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує УНН.
Деталі
У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка.
У Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус.
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