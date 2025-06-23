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Последствия атак на Донецкую область 23 июня: не менее 4 погибших, 3 раненых - ОВА

Киев • УНН

 • 724 просмотра

В результате атак российских войск на Донецкую область 23 июня погибло не менее четырех человек, трое получили ранения. Обстрелы затронули Покровскую общину и Константиновку, вызвав разрушения и жертвы среди мирного населения.

Последствия атак на Донецкую область 23 июня: не менее 4 погибших, 3 раненых - ОВА

Очередная атака россии на Донетчину в ночь и днем 23 июня унесла жизни по меньшей мере четырех человек. Еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует УНН.

Детали

В Покровской общине россияне обстреляли частный сектор и ударили FPV-дроном гражданский автомобиль: убили 55-летних мужчину и женщину, ранили мужчину.

В Константиновке россияне убили двух мужчин 25 и 65 лет, еще двух человек ранили, повредили 8 домов и автобус.

Новости о погибших и раненых мирных жителях Донетчины поступают ежедневно. Оставаться здесь означает подвергать себя смертельной опасности! Берегите себя! Эвакуируйтесь своевременно!

- призвал руководитель региона.

В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек23.06.25, 13:41 • 68974 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Покровск
Донецкая область
Константиновка
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