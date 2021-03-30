Насичений день у Раді: порядок денний на позачергові засідання

ukru
21:00 • 357 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 32869 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 37040 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 86055 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 53565 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92023 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115289 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144315 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183934 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310089 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101472 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 97865 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102008 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 94816 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 86892 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 52949 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310089 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244609 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338312 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62105 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109583 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110423 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107411 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120799 перегляди
Актуальне
Насичений день у Раді: порядок денний на позачергові засідання

Насичений день у Раді: порядок денний на позачергові засідання

Київ • УНН

 • 15334 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У вівторок, 30 березня, о 13:00 розпочнеться перше з низки позачергових засідань Верховної Ради. Народні депутати сьогодні планують розглянути низку питань, зокрема постанову щодо подій під Офісом Президента 20 березня, допомогу застрахованим особам на період карантину через COVID-19, а також загострення на Донбасі, передає УНН.

Деталі

Так, перше позачергове засідання відбудеться на вимогу Президента України Володимира Зеленського для розгляду 13 проектів законів:

  • щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку (реєстр. № 3553);
  • про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300);
  • щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (реєстр. № 5064);
  • щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197);
  • про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (реєстр. № 4020);
  • щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5153);
  • щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5155);
  • щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5156);
  • щодо приватизації об’єктів великої приватизації (реєстр. № 4543);
  • щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 4157);
  • щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки (реєстр. № 3931);
  • про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (реєстр. № 4355);
  • щодо присудження наукових ступенів (реєстр. № 4667-1).

Друге позачергове засідання ВР збирається на вимогу 156 депутатів для заслуховування інформації СБУ та розгляду 5 проектів постанов.

Так, нардепи хочуть заслухати звіт голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка та виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо подій, які відбулись 20 березня біля Офісу Президента України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протест під Офісом Президента: у МВС опублікували відео побиття вікон будівлі

Окрім того, на порядку денному другого засідання низка проектів постанов:

  • про засудження подій, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента України (реєстр. № 5295);
  • про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В. (реєстр. № 4447);
  • про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (реєстр. № 5012);
  • про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (реєстр. № 5292);
  • про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області (реєстр. № 5291).

Відомо також, що напередодні народні обранці розпочали збір підписів для проведення 30 березня третього позачергового засідання.

Планується розглянути два питання – це звіт Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо ескалації збройного конфлікту на сході України, а також заява ВР про порушення режиму тиші незаконними і контрольованими Росією збройними формуваннями.

Що було раніше

Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на засіданні 29 березня ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити постанову про ситуацію на Донбасі.

Доповнення

Так, бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79