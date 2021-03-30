Насичений день у Раді: порядок денний на позачергові засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У вівторок, 30 березня, о 13:00 розпочнеться перше з низки позачергових засідань Верховної Ради. Народні депутати сьогодні планують розглянути низку питань, зокрема постанову щодо подій під Офісом Президента 20 березня, допомогу застрахованим особам на період карантину через COVID-19, а також загострення на Донбасі, передає УНН.
Деталі
Так, перше позачергове засідання відбудеться на вимогу Президента України Володимира Зеленського для розгляду 13 проектів законів:
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- щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку (реєстр. № 3553);
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- про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300);
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- щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (реєстр. № 5064);
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- щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197);
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- про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (реєстр. № 4020);
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- щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5153);
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- щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5155);
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- щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5156);
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- щодо приватизації об’єктів великої приватизації (реєстр. № 4543);
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- щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 4157);
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- щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки (реєстр. № 3931);
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- про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (реєстр. № 4355);
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- щодо присудження наукових ступенів (реєстр. № 4667-1).
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Друге позачергове засідання ВР збирається на вимогу 156 депутатів для заслуховування інформації СБУ та розгляду 5 проектів постанов.
Так, нардепи хочуть заслухати звіт голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка та виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо подій, які відбулись 20 березня біля Офісу Президента України.
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Окрім того, на порядку денному другого засідання низка проектів постанов:
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- про засудження подій, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента України (реєстр. № 5295);
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- про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В. (реєстр. № 4447);
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- про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (реєстр. № 5012);
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- про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (реєстр. № 5292);
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- про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області (реєстр. № 5291).
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Відомо також, що напередодні народні обранці розпочали збір підписів для проведення 30 березня третього позачергового засідання.
Планується розглянути два питання – це звіт Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо ескалації збройного конфлікту на сході України, а також заява ВР про порушення режиму тиші незаконними і контрольованими Росією збройними формуваннями.
Що було раніше
Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на засіданні 29 березня ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити постанову про ситуацію на Донбасі.
Доповнення
Так, бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.
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