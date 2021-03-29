Комітет рекомендував ВР ухвалити постанову щодо ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на засіданні 29 березня прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити постанову про ситуацію на Донбасі. Про це журналісту УНН повідомила голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Єлизавета Ясько.
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Так, Ясько підтвердила, що комітет рекомендував ВР ухвалити постанову про ситуацію на Донбасі.
Додамо, що народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у вівторок, 30 березня, може відбутись не два, а одразу три позачергових засідання Верховної Ради. Серед питань, які планують розглянути він вказав постанову щодо ситуації на Донбасі.
Доповнення
Повідомлялося, що “Слуга Народу” готує постанову про звернення до країн-партнерів по “нормандському формату”, до всього цивілізованого світу, можливо, до ООН із закликом вкотре підтримати Україну у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.
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