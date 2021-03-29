Комитет рекомендовал ВР принять постановление о ситуации в Донбассе

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 18824 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на заседании 29 марта приняло решение рекомендовать Верховной Раде принять постановление о ситуации на Донбассе. Об этом журналисту УНН сообщила председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько.

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Так, Ясько подтвердила, что комитет рекомендовал ВР принять постановление о ситуации на Донбассе.

Добавим, что народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что во вторник, 30 марта, может состояться не два, а сразу три внеочередных заседания Верховной Рады. Среди вопросов, которые планируют рассмотреть он указал постановление о ситуации на Донбассе.

Дополнение

Сообщалось, что “Слуга народа” готовит постановление об обращении к странам-партнерам по “нормандскому формату”, ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом раз снова поддержать Украину в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

В результате вражеских обстрелов погибло четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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