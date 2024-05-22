"Наша політика не змінилася": у Пентагоні відповіли щодо відсутності дозволу на удари у відповідь на атаки з території росії
Київ • УНН
Представник Пентагону підтвердив політику США щодо надання Україні оборонних можливостей для захисту її суверенної території, на запитання щодо відсутності дозволу завдання ударів у відповідь і відповіді на атаки з території росії.
Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив політику США щодо надання Україні спроможностей для захисту її суверенної території. Про це він сказав на брифінгу на запитання щодо відсутності дозволу завдавати удари у відповідь і відповідати на атаки з території росії, пише УНН.
Як наголосив міністр, ви знаєте, наша політика не змінилася. Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну спроможностями, необхідними їй для захисту в межах України - української суверенної території
"Знаєте, ми це розуміємо. Ми збираємося продовжувати ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками та партнерами, коли мова заходить про типи можливостей, включаючи протиповітряну оборону, які Україні потрібні для захисту. Тож я просто залишу це там", - вказав речник Пентагону.
З його слів, "стратегічний намір полягає в тому, щоб дати Україні змогу захистити себе та захистити свою суверенну територію".
"Отже, ви знаєте, якщо - якщо і коли ми матимемо щось ще, щоб надати з цього приводу, ми, звичайно, це зробимо, але я просто залишу це тут", - підсумував Райдер.
Україна веде перемовини з партнерами, щоб отримати можливість застосування західної зброї по рф - Зеленський21.05.24, 16:08 • 15249 переглядiв