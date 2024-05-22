"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  114087 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  113350 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  118570 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  112944 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104241 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  211281 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131776 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198852 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183204 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191694 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

Представитель Пентагона подтвердил политику США по предоставлению Украине оборонных возможностей для защиты ее суверенной территории, на вопрос об отсутствии разрешения нанесения ответных ударов и ответа на атаки с территории России.

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"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

Польша воссоздала комиссию по расследованию влияния России на интересы безопасности страны в 2004-2024 годах, возглавляемую главой военной контрразведки, на фоне опасений по поводу российских попыток саботажа и подрывной деятельности.

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В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Правоохранители обнаружили на Прикарпатье массовое производство контрафактной бытовой химии под брендами мировых производителей. Разоблачили сделку на 1,5 млн грн киберполицейские Ивано-Франковской области.

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На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает огромную поддержку военно-промышленной базе россии за счет импорта станков и микроэлектроники, что позволяет рф производить танки и боеприпасы рекордными темпами, несмотря на то, что напрямую не поставляет оружие для войны на Украине.

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Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

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В результате российского обстрела Чугуева Харьковской области число пострадавших возросло до 7. Еще две женщины обратились за помощью в состоянии средней тяжести.

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Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

россия накопила 10 000 ракет С-300, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Times.

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Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

российские войска обстреляли Невское в Луганской области из артиллерии и реактивных снарядов, что привело к разрушениям.

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Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.

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Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Два человека погибли, 10-летний ребенок и еще один мужчина получили ранения в результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области. Также россияне обстреляли Лиман - ранили гражданского.

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Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер

Норвегия официально признает Палестину как государство, заявил премьер-министр Норвегии.

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Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер