"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

Спикер Пентагона Пэт Райдер подтвердил политику США по предоставлению Украине возможностей для защиты ее суверенной территории. Об этом он сказал на брифинге на вопрос об отсутствии разрешения наносить ответные удары и отвечать на атаки с территории россии, пишет УНН.

Как подчеркнул министр, вы знаете, наша политика не изменилась. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину возможностями, необходимыми ей для защиты в пределах Украины - украинской суверенной территории - ответил Райдер на просьбу объяснить, почему, учитывая озвученную позицию министра обороны США по нанесению ударов по целям в россии с помощью американского оружия, украинцы не могут использовать возможности для нанесения ответного удара и ответа на атаки с территории россии.

"И поэтому, знаете, мы это понимаем. Мы собираемся продолжать эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с другими международными союзниками и партнерами, когда речь заходит о типах возможностей, включая противовоздушную оборону, которые Украине нужны для защиты. Так что я просто оставлю это там", - указал представитель Пентагона.

По его словам, "стратегическое намерение состоит в том, чтобы дать Украине возможность защитить себя и защитить свою суверенную территорию".

"Итак, вы знаете, если - если и когда у нас будет что-то еще, чтобы рассказать об этом, мы, конечно, сделаем это, но я просто оставлю это здесь", - заключил Райдер.

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