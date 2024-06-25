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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Нардепу Тищенку буде обрано запобіжний захід сьогодні-завтра - ДБР

Київ • УНН

 • 12466 перегляди

Народному депутату Миколі Тищенку після оголошення підозри буде обрано запобіжний захід сьогодні-завтра, сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт.

Нардепу Тищенку буде обрано запобіжний захід сьогодні-завтра - ДБР

Народному депутату Миколі Тищенку після оголошення підозри буде обрано запобіжний захід сьогодні-завтра, сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт. Про це в ефірі КИЇВ24 повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, пише УНН.

Деталі

"Звичайно, що слідство зібрало всю доказову базу. Проаналізувало і відеоматеріали у тому числі і встановило, що це було зроблено за попередньою змовою з групою осіб та зі застосуванням фізичної сили і спеціальних засобів. І це призводить до того, що у народного депутата, швидше за все, найближчими днями, я сподіваюся, що це станеться сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Ви знаєте, що сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт", - зазначила Сап'ян.

Нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі25.06.24, 08:35 • 14397 переглядiв

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