Нардепу Тищенку буде обрано запобіжний захід сьогодні-завтра - ДБР
Київ • УНН
Народному депутату Миколі Тищенку після оголошення підозри буде обрано запобіжний захід сьогодні-завтра, сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт.
Народному депутату Миколі Тищенку після оголошення підозри буде обрано запобіжний захід сьогодні-завтра, сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт. Про це в ефірі КИЇВ24 повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, пише УНН.
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"Звичайно, що слідство зібрало всю доказову базу. Проаналізувало і відеоматеріали у тому числі і встановило, що це було зроблено за попередньою змовою з групою осіб та зі застосуванням фізичної сили і спеціальних засобів. І це призводить до того, що у народного депутата, швидше за все, найближчими днями, я сподіваюся, що це станеться сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Ви знаєте, що сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт", - зазначила Сап'ян.
Нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі25.06.24, 08:35 • 14397 переглядiв