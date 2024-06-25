Народному депутату Николаю Тищенко после объявления подозрения будет избрана мера пресечения сегодня-завтра, сторона обвинения будет просить круглосуточный домашний арест. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, пишет УНН.

Детали

"Конечно, следствие собрало всю доказательную базу. Проанализировало и видеоматериалы в том числе и установило, что это было сделано по предварительному сговору с группой лиц и с применением физической силы и специальных средств. И это приводит к тому, что у народного депутата, скорее всего, в ближайшие дни, я надеюсь, что это произойдет сегодня-завтра, изберут меру пресечения. Вы знаете, что сторона обвинения будет просить круглосуточный домашний арест", - отметила Сапьян.

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